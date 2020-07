Cagliari, Ceppitelli: "Non vogliamo accontentarci. Cigarini fuori? Scelta tecnica da accettare"

Il capitano del Cagliari Luca Ceppitelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pregara con la Sampdoria: "Vogliamo fare una ottima partita, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che era la salvezza ma non ci accontentiamo, siamo stati costruiti per fare qualcosa di più".

C'è una frase di rito che ripeti ai tuoi compagni prima del match?

"No, in questi momenti chiedo di tenere molto alta la concentrazione per affrontare la partita in un contesto come questo che è molto diverso dal solito".

Quanti rimpianti avete per i punti persi per strada?

"Siamo partiti forte, andando probabilmente anche sopra le aspettative, poi ci siamo un po' ridimensionati ma il campionato è ottimo e possiamo finirlo ancora meglio".

Sorpreso dall'esclusione di Cigarini?

"Si tratta di una scelta tecnica del mister e come tale deve essere accettata. Se Cigarini verrà chiamato in causa risponderà presente come ha sempre fatto".