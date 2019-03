© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Ceppitelli, difensore e capitano del Cagliari andato a segno nel 2-1 rifilato alla Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport al termine della partita: "Come diciamo sempre non vogliamo far calcoli ma sapevamo quanto era importante vincere e dare continuità qui nel nostro fortino. Vittoria davvero importante. Gol? L'avevo detto che volevo farne uno tutto mio e ci sono riuscito. Abbiamo cambiato mentalità, continuando a lavorare con la stessa intensità nonostante le difficoltà e penso che i risultati si siano visti. Fascia per Astori? Davide è sempre con noi e l'abbiamo ripetuto anche poco fa. Sembra incredibile, ma ricordarlo ci dà sempre una mano e un aiuto. Per noi è un ricordo piacevole".