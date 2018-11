Cagliari, Ceppitelli promuove i suoi: "Siamo rimasti in gara con la Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Ceppitelli, difensore del Cagliari, ha così commentato al sito ufficiale dei sardi il ko subito ieri sera in casa della Juventus: "Con un pizzico di fortuna in più avremmo potuto portare a casa un punto. La prestazione c’è stata, potevamo essere più attenti in occasione del primo gol, ma la risposta è stata forte, immediata. Abbiamo fornito un’ottima prova di squadra, giocando l’uno per l’altro. Sapevamo che contro la Juventus avremmo potuto andare sotto, in settimana ci eravamo detti che eventualmente avremmo dovuto continuare con la nostra identità, senza disunirci e così è stato. Dovevamo dare continuità di prestazioni, siamo rimasti in partita, non abbiamo mollato sul campo di una squadra come la Juventus. Era complicato a livello mentale, dopo essere andati due volte sotto, abbiamo fatto quel che dovevamo cercando di riprenderla e per poco non ci riuscivamo. Per questo c’è un po' di rammarico, ma abbiamo mostrato grande carattere e personalità. Siamo in crescita. Si può perdere contro la Juventus, non sarà questa sconfitta a danneggiare le nostre certezze. Ci teniamo quanto di buono abbiamo fatto anche oggi e pensiamo subito alla prossima partita contro la SPAL, per noi molto importante".