Cagliari, Ceppitelli: "Sto bene, devo solo ritrovare la forma migliore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel test di Oristano, Luca Ceppitelli è tornato in campo dopo l'infortunio di Empoli alla prima giornata di campionato. “Ora è tutto a posto. Ho solo bisogno di ritrovare la forma migliore. La partita di oggi è servita alla squadra per tenere il ritmo e a me per mettere minutaggio nelle gambe, in una giornata caldissima. Ho giocato da laterale destro in una difesa a tre, può capitare nel corso di una partita di cambiare modulo, dunque è giusto provarlo in allenamento”.

Domenica prossima gara impegnativa a Firenze. “L'anno scorso fu una partita fondamentale per la permanenza in Serie A. Speriamo di ripetere quella prestazione e di cogliere lo stesso risultato: sarebbero 3 punti utili nella corsa alla salvezza”.