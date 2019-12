Cagliari, Cerri: "Bloccato psicologicamente. Adesso dimostrerò il mio valore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di SkySport Alberto Cerri, attaccante del Cagliari, ha parlato del suo momento positivo dopo i gol rifilati alla Sampdoria fra campionato e Coppa Italia negli ultimi giorni: "Psicologicamente ero un po' bloccato. Adesso sono più sereno e potrò dimostrare davvero quanto valgo. Lo spogliatoio è unito e bellissimo: sono contento della concorrenza perché dipende tutto da me il mio impiego in campo. Il mister ha sempre creduto in me. Il sogno Europa? Finché siamo lì dobbiamo crederci e dare tutto".