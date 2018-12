Cagliari, Cerri: "Napoli sarà arrabbiato. Ma sono fiducioso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Cagliari Alberto Cerri ha parlato, nelle scorse ore, a margine di un evento con i tifosi rossoblù: "Il gol di Verona in Coppa? Per me è stata una rete importante, cercata e voluta. Era da un po' che non giocavo una partita intera, al fischio finale ero piuttosto stanco, ma quel gol è servito per passare il turno: tutti contenti e per me soddisfazione ancora più grande. Continuerò a lavorare giorno dopo giorno in allenamento per farmi trovare pronto alla chiamata dell’allenatore. Il Napoli? Dopo l’eliminazione dalla Champions, mi aspetto di trovare un Napoli arrabbiato e combattivo. Dovremo fare un’ottima prestazione di squadra, metterli in difficoltà. Stiamo preparando la partita come sempre col massimo impegno. Contro la Roma abbiamo giocato tutti un’ottima gara, sono fiducioso, possiamo ripeterci. I tifosi? Ringrazio i tifosi, ci danno una spinta in più. Sabato scorso il loro aiuto è stato fondamentale, specie nei minuti finali: al gol del pareggio di Marco lo stadio è esploso in un boato incredibile, che emozione! Soprattutto per i più giovani come me è importantissimo sentire questa carica. Grazie al loro contributo la Sardegna Arena è diventato un fortino. Anche domenica sono sicuro che ci saranno vicini".