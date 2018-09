© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Italia Under 21 batte l'Albania, alla prima a Cagliari. Raggiunto nel post-partita, il centravanti rossoblù Alberto Cerri commenta il 3-1 a La Nuova Sardegna: "Siamo felicissimi per il risultato e la prestazione, Giocare a Cagliari è stato prezioso per molte ragioni. Ci siamo riscattati dopo la sconfitta con la Slovacchia, volevamo fare una grande prestazione, in parte ci siamo riusciti. Sì, sono doppiamente contento, anche per aver giocato qui, davanti ai nostri tifosi, alla Sardegna Arena".

Su Cutrone.

"Domenica siamo avversari ma adesso spero non si sia fatto nulla di grave. Il Milan? Non ne abbiamo paura ma li rispettiamo come qualsiasi avversario".