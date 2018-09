Cagliari, Cerri: "Siamo amareggiati, ci aspettavamo di più"

© foto di Federico Gaetano

Alberto Cerri ha commentato così la sconfitta rimediata dal suo Cagliari per mano del Parma: “Siamo tutti amareggiati, ci aspettavamo di più, volevamo fare risultato ad ogni costo. Il Parma è stato bravo a concederci il pallino del gioco per poi colpire in contropiede e infatti il loro gol è arrivato proprio su una ripartenza. Anche ad inizio di ripresa avevamo iniziato all’attacco e invece Gervinho ha raddoppiato subito con quella grande azione personale. A quel punto si è fatto tutto più difficile. Non era facile affrontare una squadra così ben chiusa all’indietro, ci ha concesso poco. Rispetto a domenica scorsa abbiamo avuto più possesso palla, dovevamo attaccare ma abbiamo incontrato problemi a concretizzare. Direi che è mancato l’ultimo passaggio e forse avremmo dovuto avere maggior cattiveria. Non è da tutto da buttare: abbiamo palleggiato bene, arrivavamo sulle fasce per il cross. Dobbiamo ripartire subito, mercoledì abbiamo un’altra partita importante. Abbiamo tre giorni a disposizione per ricaricare le pile e affrontare la Sampdoria nel modo migliore. Personalmente cerco di fare il massimo per farmi trovare pronto ogni volta che verrò chiamato in causa: ho saltato il ritiro per una pubalgia, sto lavorando per raggiungere il massimo della condizione”, riporta il sito ufficiale del club sardo.