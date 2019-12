Cagliari, Cerri: "Spero di essermi sbloccato. Ho dato un segnale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alberto Cerri, attaccante del Cagliari, ha parlato a Sky Sport: "Sono stati cinque giorni devastanti a livello fisico ed emotivo. Ho dormito poco per le troppe emozioni ma ne è valsa la pena, sono felice".

Joao Pedro e Nainggolan stanno giocando bene, come li stai vedendo?

"Sono due giocatori fantastici e lo stanno dimostrando. Anche a livello umano, nello spogliatoio si fanno sentire e sono sempre positivi. Si meritano quello che stanno vivendo adesso, come tutti noi".

Questa settimana può aver sbloccato la tua carriera?

"Io lo spero. Il mio lavoro è questo: devo allenarmi bene e riportare in campo ciò che faccio in allenamento. Ho dato un segnale a me e a chi tifa Cagliari. Spero di essermi sbloccato definitivamente e di poter continuare così".

Ci pensate alla Champions?

"Ancora nessuno ne ha parlato. E' presto. E' ovvio che se continuiamo con questi risultati arriverà un momento in cui dovremo pensarci".

Chi è l'attaccante più forte del campionato?

"Il più forte attaccante della Serie A secondo me è Dzeko. Mi ispiro a lui perché fisicamente mi somiglia di più. Ronaldo? Fisicamente non mi somiglia ma per quanto riguarda la qualità non si discute".

A chi si ispirava da bambino?

"Guardavo i video di Bobo Vieri e di Ibrahimovic".