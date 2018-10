Cagliari-Chievo, le formazioni ufficiali: difesa a 3 per Ventura. C'è Ionita

© foto di Federico Gaetano

Rolando Maran ritrova il suo Chievo, che ha portato a raggiungere grandi risultati prima dell'immeritato esonero della scorsa stagione. Il Cagliari punta a conquistare un successo che lo metterebbe a riparo dalla zona più calda. Dall'altra parte c'è la squadra scaligera, allenata da un altro ex come Ventura: per i gialloblù la classifica è davvero negativa ed è obbligatoria una prestazione di spessore. Ecco le formazioni ufficiali della sfida valida per il decimo turno di Serie A:

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Castro; Joao Pedro, Pavoletti.

Chievo (3-4-1-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Cesar; Depaoli, Hetemaj, Radovanovic, Jaroszynski; Giaccherini; Meggiorini, Stepinski.