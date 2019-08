© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alle 20.30 il Cagliari ospiterà il Chievo per la gara valida per il terzo turno di Coppa Italia. 4-3-1-2 per la squadra di Maran che si schiera subito con Rog e Nainggolan in mezzo al campo e Birsa alle spalle di Joao Pedro e Pavoletti. Nel Chievo spazio in attacco a Meggiorini e Stepinski.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis; Rog, Nainggolan, Ionita; Birsa; João Pedro, Pavoletti.

CHIEVO (4-4-2): Semper; Bertagnoli, Rigione, Leverbe, Brivio; Pina Nunes, Esposito, Giaccherini, Pucciarelli; Meggiorini, Stepinski.