Cagliari, Cigarini: "Che sofferenza i due mesi fuori. Ora sorridiamo"

Luca Cigarini torna in campo dopo due mesi e il Cagliari torna a vincere. Ne ha parlato il Ciga a Sky Sport 24: "Il caso ha voluto così. Siamo contenti, sapevamo che era fondamentale e che venivamo da un periodo molto buio. Penso che con questa vittoria possiamo guardare al futruo con il sorriso".

Ti senti leader dello spogliatoio?

"Come ho sempre detto, i leader si fanno all'interno dello spogliatoio, non devo dirlo io. So di essere un giocatore importante, per esperienza e anche per l'età. Sono felice di dare il mio contributo, ho sofferto molto a stare fuori in questi due mesi".

Come stai?

"Beh, dopo due mesi la forma non è ottimale, e il piede dà ancora un po' di fastidio. Al di là di questo, sono contento per la vittoria, per la mia partita, per la squadra. Poi martedì (salterà la partita contro l'Inter, ndr) ci penseranno gli altri".

È stata una settimana tosta a livello ambientale. Vi siete tolti un peso?

"Sì, venivamo da una settimana complicata. Siamo andati in ritiro da martedì, come era giusto che fosse. Stare insieme ci ha fatto bene. A parte questo, abbiamo vissuto il ritiro nel migliore dei modi e la prestazione di oggi credo che ne sia la testimonianza".