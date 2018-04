Cagliari, Cigarini: "Con Inter e Bologna altre due gare fondamentali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Cagliari Luca Cigarini ha commentato così la vittoria di oggi contro l'Udinese: "Siamo contenti, venivamo da una settimana complicata. Siamo andati in ritiro da martedì per stare insieme, restare compatti: l’abbiamo vissuto nel migliore dei modi, la prestazione di oggi ne è la chiara dimostrazione. Ritorno? Dopo due mesi di stop la forma non può essere ottimale, il piede mi dà ancora fastidio ma non importa. Al di là della vittoria abbiamo giocato un buon match: normale che, vista l’importanza della posta in palio, non siamo riusciti ad esprimere un grande calcio, ma specie nel primo tempo si è visto un ottimo Cagliari. Inter? Ci saranno altri giocatori che daranno tutto in campo. Andiamo a Milano con le migliori intenzioni, sapendo che non sarà facile. Domenica prossima ci attende un altro match fondamentale contro una squadra ostica come il Bologna, ma se forniamo questo tipo di prestazioni, possiamo fare bene al cospetto di qualsiasi avversario". Lo riporta il sito ufficiale dei sardi.