© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Cigarini, centrocampista del Cagliari, è stato intervistato da La Nuova Sardegna in vista della sfida con la Lazio: "Servirà organizzazione, grinta e tanto cuore. Dovranno essere queste le prerogative. In sintesi, dovremo confermare quello che abbiamo dimostrato finora e proseguire su questa strada. Queste componenti non devono mancare. Adesso siamo in alto e ce la giochiamo, abbiamo il dovere di provarci. Europa? Per ora è un sogno, che prende sempre più vita".