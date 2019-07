Cagliari, Cigarini: "Il rinnovo è stato voluto. Sento ancora gli stimoli"

© foto di Federico Gaetano

Luca Cigarini, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club sardo: "Sono felice della scelta (del rinnovo, ndr): è stata una soluzione cercata, voluta e trovata. Non posso che esserne felice, speriamo di partire col piglio giusto già in ritiro. Siamo nell'era dei social e dobbiamo adeguarci. Il mio annuncio è stata una cosa simpatica, nata tra me e il presidente poiché il rinnovo è nato proprio su una conversazione Whatsapp. Volevamo dare un po' di originalità all'annuncio. Sedicesimo anno da professionista? Quando mancano stimoli ed emozioni è l'ora di smettere. Fortunatamente io ho ancora molta voglia di giocare a calcio e ne trovo in ogni zona del campo. Metto a disposizione di tutti il mio bagaglio personale. Mi fa piacere essere dipinto come un leader, ma non devo darmelo io questo titolo. Penso che l'etichetta la metta inconsciamente lo spogliatoio: so della stima dei miei compagni che per me è motivo sia di orgoglio che di ulteriori responsabilità. Dobbiamo alzare l'asticella e fare qualcosa di più rispetto a questi ultimi anni. Le premesse ci sono, ma già partire da una base solida è fondamentale. Andiamo avanti e tutti insieme dobbiamo crescere".