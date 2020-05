Cagliari, Cigarini: "Ilicic il più forte in Italia. Fantacalcio? Ero un appassionato di Zidane"

Il centrocampista del Cagliari Luca Cigarini, grande appassionato di Fantacalcio, ha parlato al portale fantacalcio.it del suo rapporto col gioco che tiene gli italiani incollati agli schermi di tv e telefonini tutti i weekend di campionato: "Mi è sempre piaciuto sin da quando ero bambino, le prime volte lo facevamo in tre, con papà e mio fratello, e mi facevano prendere Zidane altrimenti non giocavo. L'ho fatto sempre, con gli amici d'infanzia o con i compagni di squadra. Mi ha tenuto sempre unito ad amici di una vita, è una cosa per me sacra. Quest'anno io e Viviano abbiamo puntato su Immobile e ci abbiamo preso alla grande, ma il giocatore di cui sono follemente innamorato è Ilicic. Attualmente per me è il giocatore in Italia più forte".