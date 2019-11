Cagliari, Cigarini: "In estate le scelte erano altre, felice di essere titolare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Con Pioli ho fatto le mie partite, ma a Parma con mister Ranieri per me le cose andarono meglio. Sarà un piacere incontrarlo di nuovo". Parole e pensieri di Luca Cigarini, regista del Cagliari che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' a due giorni dalla sfida contro la Sampdoria. "Sono felice per il mio ritorno tra i titolari, a inizio anno le scelte erano altre ma io ho sempre lavorato e ora le cose stanno andando per il verso giusto, sia per me che per il Cagliari. Europa? Faremo di tutto per cullare questo sogno".