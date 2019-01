Cagliari, Cigarini verso il ritorno in Emilia: piace al Bologna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Cigarini può salutare a breve il Cagliari per tornare nella sua Emilia. Il centrocampista classe '86, ex Parma e nato in provincia di Reggio Emilia, secondo Tuttosport è finito nel mirino del Bologna. La formazione di Pippo Inzaghi, dunque, a breve potrebbe affidarsi all'ex calciatore di Napoli, Atalanta e Siviglia. In questa stagione Cigarini ha collezionato dieci presenze in campionato e due in Coppa Italia, per un totale di 639' in campo.