Cagliari, Cigarini verso l'addio: il centrocampista potrebbe accettare la corte del Monza

L'Unione Sarda conferma, Luca Cigarini lascerà il Cagliari, insieme al portiere Rafael e il difensore Klavan, tutti per motivi di età. In particoalre Cigarini, 34 anni e contratto in scadenza, ha incrinato il proprio rapporto con la dirigenza e non dovrebbe rinnovare. Su di lui è forte l'interessamento del Monza e potrebbe anche accettare.