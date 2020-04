Cagliari, club stupito dalle dichiarazioni di Lukaku: nessun sintomo nella rosa rossoblù

Le dichiarazioni rilasciate ieri da Romelu Lukaku in merito ai casi di influenza riscontrati nello spogliatoio dell'Inter a fine gennaio continuano a far discutere: in casa Cagliari, racconta Sky, le parole dell'attaccante belga ("Prima di Inter-Cagliari 23 giocatori su 25 avevano febbre e tosse") sarebbero state accolte con non poco stupore. In particolare, buona parte della rosa di Zenga (ma allora allenata ancora da Maran, ndr) era al tempo già vaccinata per l'influenza e di conseguenza la comparsa di strani sintomi sarebbe stata immediatamente notata dallo staff sanitario. Comparsa che non è mai avvenuta.