Cagliari, col Bologna l’ottava meraviglia?

Ripartire dalla rabbia per i due punti sfumati a Torino, aggredendo da subito il Bologna per fare propria la gara e, soprattutto, la vittoria. È ciò che chiede Rolando Maran al suo Cagliari, imbattuto da sette turni consecutivi e finora stabile nella parte sinistra della classifica di Serie A. Il pareggio colto a Torino ha lasciato insoddisfatta la truppa rossoblù, che per mole di gioco prodotta e occasioni, avrebbe forse meritato l’intera posta in palio. Anche per questo la sfida di stasera contro i felsinei di Sinisa Mihajlovic, valida per il turno infrasettimanale, è di quelle da non sottovalutare, sia per il valore dell’avversario che per mantenere la marcia. Mancherà certamente capitan Ceppitelli, con l’estone Klavan che ne prenderà il posto al centro della difesa. Per il resto Maran punterà su un mini turnover, che non dovrebbe comunque riguardare l’attacco, con Joao Pedro e Simeone ancora chiamati a tirare la carretta e a cercare di ritrovare la via della rete su azione, che manca a entrambi dalla sfida vinta tra le mura amiche contro il Genoa.

MARAN NON SI ACCONTENTA – “Siamo la miglior difesa della Serie A, i numeri ora ci danno ragione ma dobbiamo essere bravi a tenere un rendimento costante per migliorarli”, ha detto il tecnico rossoblù alla vigilia, mostrando come di consueto negli ultimi tempi una voglia di non accontentarsi mai dei risultati raggiunti. C’è tanto del Maran pensiero in questo Cagliari di lotta e battaglia, che ha in Nandez e Nainggolan i simboli del proprio agire: corsa e garra in primis, e se arrivano anche i gol c’è davvero spazio per sognare.