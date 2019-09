Cagliari, col Genoa una vittoria di personalità

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una vittoria gagliarda, tutta cuore e intensità, arrivata al termine di una gara spettacolare ma con tanti errori, sebbene finalmente si inizi a vedere un’impronta definita. Il Cagliari che ieri ha battuto il Genoa nell’anticipo della Serie A sembra avere capito di poter davvero recitare un ruolo da protagonista in questo campionato. La seconda rete consecutiva del Cholito Simeone, autore di un perfetto stacco di testa “alla Pavoletti” è un ottimo segnale per Rolando Maran, così come la reazione dei suoi al pareggio di Kouame. L’autogol di Zapata, arrivato un minuto dopo l’1-1 dell’ex Cittadella, ha rimesso le cose a posto ed evitato brutti pensieri. Due successi per 3-1 (con tanto di corsa sotto la curva) certificano il buon momento di forma di Ceppitelli e compagni, ma il vero esame di maturità sarà mercoledì, quando il gruppo di Maran andrà a Napoli a far visita agli azzurri di Ancelotti per il turno infrasettimanale.

NANDEZ BENIAMINO – Tra i più positivi contro i rossoblù di Andreazzoli ancora una volta Nahitan Nández, autore di una prova di corsa e garra, unite al cross per Birsa che ha provocato l’autogol di Zapata. Maran ha avuto parole di elogio per l’ex Boca, pur facendo intendere che è ancora un po’ indietro tatticamente (“Anche se sopperisce con temperamento è una grande generosità”). Di fatto, il numero 18 è già diventato il beniamino della Sardegna Arena, che ne accompagna le giocate con grandi applausi. Gli stessi che fino a qualche mese fa venivano tributati a un certo Nicolò Barella...