Cagliari, comunicato l'esonero a Maran: manca solo l'ufficialità

Rolando Maran non è più l'allenatore del Cagliari. Manca soltanto l'ufficialità ma la decisione del presidente Giulini è già stata comunicata all'allenatore e adesso si attendono solo i comunicati ufficiali per porre fine all'avventura in Sardegna dell'allenatore. A suo posto arriverà la coppia formata da Walter Zenga e Max Canzi come suo vice. A riportarlo è Sky Sport.