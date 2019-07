Cagliari, con 12 milioni e la promessa Cragno si può chiudere per Defrel

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante la pista Roma per Nicolò Barella sembri essersi decisamente raffreddata, secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport - Stadio di oggi il Cagliari non ha intenzione di chiudere la traccia di mercato che porta all'attaccante Gregoire Defrel, nome prediletto anche dal tecnico Maran. Con la possibilità di inserire un trasferimento futuro - magari anche non troppo remoto - del portiere dei sardi Alessio Cragno, ad una cifra di 12 milioni la trattativa potrebbe anche trovare un esito positivo.