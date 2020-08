Cagliari, con Czyborra a sinistra si punta ancora sui giovani

Mancano ormai gli ultimi dettagli, ma ormai Lennart Czyborra è sempre più vicino a essere il prossimo terzino sinistro del Cagliari di Eusebio Di Francesco. Il tedesco classe 1999 avrebbe già visitato il centro sportivo di Asseminello, per parlare col tecnico e col neodiesse Pierluigi Carta. La formula del trasferimento definita è un prestito biennale con obbligo di riscatto per un totale vicino ai 5 milioni di euro: cifra di poco più alta rispetto a quella pagata dall'Atalanta lo scorso gennaio, quando gli stessi rossoblù erano sulle tracce del giocatore. Czyborra è stato seguito a lungo dalla società rossoblù, osservato il novembre scorso direttamente da Andrea Cossu in quel di Almelo, dove il tedesco vestiva la maglia dell'Heracles. L'ex Schalke 04 non ha avuto modo di dimostrare il proprio valore in Serie A, alla luce dei soli 16 minuti con la maglia dell'Atalanta nella derby vinto dai nerazzurri 6-2 contro il Brescia il 14 luglio, ma l'investitura di Cossu rappresenta una garanzia.

Czyborra è un investimento importante per il club rossoblù, che continua a scegliere la linea verde per la fascia sinistra, dopo il prestito di Luca Pellegrini prima dalla Roma e poi dalla Juventus. Peraltro, essendo nato nel 1999, il tedesco non inciderebbe sulla lista da 25 da presentare in vista del campionato: un acquisto di valore per il Cagliari, che nei prossimi giorni dovrebbe far suo un giocatore che ha fatto molto bene nell'esperienza in Olanda (19 presenze condite da 2 gol e 3 assist nell'ultima Eredivisie) e nel giro delle nazionali giovanili tedesche, con cui ha fatto tutta la trafila dall'Under 18 fino all'Under 20.