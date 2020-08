Cagliari, con Di Francesco ci sarà spazio per i giovani?

Carboni (7 presenze), Ladinetti (3 presenze), Gagliano (2 presenze, 1 gol) e Marigosu (2 presenze). Sono i giovani lanciati nelle ultime settimane della stagione 2019/20 dal Cagliari targato Zenga-Canzi, tutti provenienti dalla Primavera allenata fino a inizio marzo dal tecnico milanese, da pochi giorni nuova guida dell’Olbia. Una fiducia nei talenti di casa che resterà uno degli elementi da ricordare in positivo del Cagliari post lockdown e che, secondo i piani della società rossoblù, dovrà proseguire anche con la nuova gestione Di Francesco. Non è un caso che dell’attenzione ai giovani si sia parlato durante la conferenza stampa di presentazione del tecnico abruzzese e del nuovo direttore sportivo, Pierluigi Carta. Tra le varie caratteristiche peculiari di DiFra c’è anche la valorizzazione dei giovani e pure per questo motivo il club rossoblù ha puntato sull’ex Sassuolo e Roma per lanciare il nuovo progetto. È ancora presto per ipotizzare la rosa di convocati per il ritiro precampionato, ma è facile immaginare che i quattro che hanno debuttato in Serie A possano essere inseriti nell’elenco iniziale, così che Di Francesco possa valutarli personalmente.

TANTE OFFERTE – In attesa di novità in merito, non mancherebbero a oggi le richieste per i giovani talenti rossoblù, soprattutto dalla Serie B. Anche per questo l’ipotesi di includerli tra i convocati per il ritiro è data pressoché per certa: c’è curiosità di rivedere Carboni in una difesa a 4, così come Ladinetti a giostrare da play nel centrocampo a 3 di Di Francesco. Tra l’ipotesi Olbia (di nuovo con il mentore Canzi) e il prestito tra i cadetti, la volontà del Cagliari è quella di valorizzare al massimo i propri talenti per inserirli gradualmente nel gruppo della prima squadra.