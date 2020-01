Cagliari, con il Milan al via l'importante trittico lombardo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan del redivivo Zlatan Ibrahimovic in casa, poi la doppia trasferta di Brescia e Milano, sponda Inter. Tre sfide contro altrettante squadre lombarde, nelle quali si vedrà se il Cagliari di Rolando Maran è davvero in crisi come potrebbero far pensare le tre sconfitte consecutive (contro Lazio, Udinese e Juventus) oppure se quella recente è stata soltanto una serie sfortunata dopo i 13 risultati utili consecutivi. In ogni caso quello di sabato è un match che i rossoblù non potranno fallire, soprattutto alla luce dell'annata non fortunata dei rossoneri che si aggrappano al totem Ibra per tentare di risollevarsi: il distacco tra i due club recita +7 a favore di Nainggolan e compagni, che ben raramente nel recente passato hanno potuto guardare dall'alto in basso il Milan. Anche per questo in casa Cagliari è vietato farsi travolgere dalla negatività che un ko per 4-0, benché subito dalla Juventus, potrebbe legittimamente generare. Maran, nel commentare la gara di lunedì all'Allianz Stadium, ha voluto sottolineare i "regali" dei suoi ragazzi a CR7 e soci, che ne hanno puntualmente approfittato: una sottolineatura come a voler rassicurare il suo gruppo, che per 50 minuti aveva saputo tenere botta contro i bianconeri e il loro debordante talento offensivo. Un rimprovero che sapeva tanto di incoraggiamento e che dovrà essere uno sprone in vista del Milan.

TORNA PISACANE – E contro Ibrahimovic tornerà Pisacane, assente a Torino per squalifica: il centrale napoletano farà di nuovo coppia con Klavan, apparso in difficoltà contro la Juve dopo una serie di prestazioni convincenti anche nelle sconfitte. Per il resto Maran, che in pochi giorni ha salutato i sardi Aresti (Olbia) e Pinna (Empoli), punterà ancora sul gruppo che fin qui gli ha dato maggiori garanzie e risultati. In attesa di capire cosa regalerà il mercato, con il diesse Carli che meno di una settimana fa ha voluto fare il punto sulle possibili operazioni ma senza sbilanciarsi in modo netto soprattutto in entrata, con il club rossoblù che cerca un difensore centrale per poter sopperire alla perdurante assenza di Ceppitelli, alle prese con una ben nota fascite plantare.