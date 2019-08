Cagliari, con il Ninja ora Nandez potrebbe saltare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima è arrivato Rog, in queste ore sarà il turno di Nainggolan. E Nandez? Il mercato da big del Cagliari rischia di subire un inatteso stop: con l'arrivo in rossoblù del 31enne belga di origini indonesiane (atteso all'aeroporto di Elmas intorno alle 13.45), l'arrivo del centrocampista uruguaiano del Boca Juniors non è più da considerare una priorità. I tanti ostacoli durante la trattativa, iniziata lo scorso gennaio, hanno reso l'affare estenuante per il patron del Cagliari, Tommaso Giulini, che qualche giorno fa, in occasione della presentazione del calendario della nuova Serie A, è sembrato vistosamente infastidito dal prolungarsi delle operazioni. Il saluto commovente del Léon all'ambiente Boca dopo le due gare di Copa Libertadores sembrava aver messo la parola fine al tutto ma, nelle ultime ore, sia dall'Italia che dall'Argentina filtrano voci che fanno temere per il lieto fine.

QUALE SECONDA PUNTA? – Oggi il Cagliari è atteso dalle due amichevoli di Friburgo, entrambe con la squadra tedesca: un test probante per Ceppitelli e compagni, in vista del nuovo inizio di stagione. Ben 32 i convocati di Rolando Maran, che ha lasciato fuori il nordcoreano Han Kwang Song, sempre più vicino alla cessione, oltre agli acciaccati Castro, Despodov e Cacciatore. Una buona occasione per il tecnico trentino di vedere nuovamente all'opera Marko Rog, in attesa del Ninja, oltre all'altro nuovo acquisto Mattiello, sotto osservazione per valutarne i progressi. Fuori dai radar anche Diego Farias, sempre più in partenza, rimasto in Sardegna in attesa di nuova collocazione. In entrata, oltre alla querelle Nandez, i rossoblù sono pronti anche all'arrivo di una seconda punta, partner dell'intoccabile Pavoletti. Il nome più in auge negli ultimi giorni è quello di Defrel, fuori dal progetto tecnico della Roma, che vorrebbe però monetizzare il più possibile dalla sua cessione: al momento non si è trovato l'accordo tra i club ma, come insegna l'affare Nainggolan, in casa Cagliari nulla è impossibile...