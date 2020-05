Cagliari, con il rientro di Olsen la rosa è al completo

vedi letture

Mancava solo lui all'appello, ma negli ultimi giorni è rientrato nell'isola. Anche Robin Olsen, dopo Sebastian Walukiewicz e Luca Pellegrini ha fatto ritorno a Cagliari: il portiere svedese, che mancava dall'Italia da oltre un mese, ha deciso in autonomia di lasciare il suo paese d'origine, risultando già nell'isola quando ieri pomeriggio è arrivata la convocazione del club rossoblù. Appuntamento per lunedì al centro sportivo di Asseminello, dunque: i medici dell'Ats Sardegna insieme allo staff della società eseguiranno tutti i test necessari per il via libera (tampone ed esame sierologico) e, se non ci saranno intoppi, si passerà alle visite cardiologiche presso la clinica di fiducia del club. Nessuna quarantena precauzionale per i tre che hanno trascorso gran parte del periodo di lockdown altrove: scatterà soltanto in caso di positività ai test previsti per lunedì mattina.

LUNEDÌ 11 GIORNO X – Con il rientro di Olsen, Walter Zenga avrà così a disposizione tutta la rosa (ovviamente al netto degli infortunati): si inizierà con sedute a piccoli gruppi, come stanno facendo i club che hanno già ricominciato ad allenarsi sul campo, in attesa di conoscere le successive disposizioni governative relativamente alla Fase 2. Nella speranza, ovviamente, che nei test di lunedì tutto vada per il meglio, così che si possa lentamente procedere verso un graduale rientro a una nuova normalità. Nell'ambiente c'è curiosità per vedere finalmente all'opera l'Uomo Ragno, che ha passato le ultime settimane all'interno di Asseminello, insieme al fido Gianni Vio: nel caso in cui si riesca a ripartire con la stagione, riuscirà Zenga a risollevare una squadra in forte crisi, a secco di vittorie dallo scorso 2 dicembre? Prima di dare una risposta, che ora sembra quantomeno prematura, si dovrà superare l'ostacolo visite e test. In caso positivo, ma soltanto allora, si tornerà a pensare al campo.