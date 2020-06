Cagliari, con il Torino Zenga va alla ricerca del secondo successo di fila

vedi letture

L’opportunità di mettere altri tre punti in cascina verso la salvezza, alla ricerca del bel gioco e della serenità. La sfida di stasera alla Sardegna Arena contro il Torino è la giusta occasione per Walter Zenga e il suo Cagliari di dare continuità al risultato di martedì sera a Ferrara, quando l’ottavo gol di Giovanni Simeone ha regalato ai rossoblù una vittoria attesa da troppo tempo. Come ha specificato lo stesso tecnico, l’effetto positivo di un successo si riverbera in maniera minore rispetto alla norma quando si gioca una partita ogni tre giorni, ma è indubbio che aver rotto un digiuno che durava dal lontano 2 dicembre non possa che giovare all’ambiente rossoblù. Anche per questo la gara contro i granata sarà importante per capire la direzione che prenderà il “nuovo campionato” del Cagliari, come Zenga ha tenuto a sottolineare anche ieri nella conferenza stampa della vigilia: “Il fatto che le partite siano così ravvicinate e l'esperienza di queste prime gare di Serie A ti dà l'idea di quello che sta succedendo", ha detto l’Uomo Ragno riferendosi alle possibili insidie.

Al netto delle assenze, si va verso la conferma della difesa a 3, con Cacciatore e Klavan favoriti su Walukiewicz, che dovrebbe lasciare il posto al rientrante Ceppitelli. I dubbi in mediana riguardano soprattutto Radja Nainggolan, che specialmente in questa settimana ha accelerato con il recupero dal fastidio al soleo, così da poter essere inserito nel l’undici titolare: qualora il Ninja fosse pronto, potrebbe essere Rog a fargli posto, con Nández mezzala destra al fianco del rientrante Cigarini e Lykogiannis a sinistra, per far rifiatare Pellegrini. Davanti, invece, spazio al suo Joao Pedro/Simeone, con Ragatzu pronto a subentrare in caso di necessità. È proprio per l’attaccante quartese Zenga ha avuto parole dolci e pungenti allo stesso tempo, riconoscendogli un talento “devastante”, ma pure di dover seguire l’esempio di Simeone, autore di due gol in questa ripresa di stagione: un auspicio condiviso da tanti tifosi rossoblù, che nel numero 26 di Quartu Sant’Elena continuano a puntare.