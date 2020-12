Cagliari, con l'Udinese caccia ai tre punti con l'obiettivo continuità

Tornare alla vittoria dopo il brodino di Parma, con un pareggio portato a casa senza troppa fatica, con in testa l’Udinese e i tre punti. È questo l’obiettivo principale del Cagliari di Eusebio Di Francesco che domani pomeriggio alla Sardegna Arena sfiderà i friulani allenati da Luca Gotti, avanti di un punto in classifica ma con una gara da recuperare (il prossimo 20 gennaio contro l'Atalanta). Un incrocio, numeri alla mano, tra due squadre da metà classifica ma entrambe con velleità di divertirsi e divertire i propri tifosi. La parola d’ordine più usata dal tecnico rossoblù nelle ultime settimane è continuità: obiettivo non facile visto il tributo pagato al Covid nelle scorse settimane, ma già durante le feste natalizie Di Francesco dovrebbe tornare ad avere finalmente tutta la rosa a sua disposizione. Un’ottima notizia è arrivata negli scorsi giorni con il recupero di Diego Godin, che domani dovrebbe però sedersi in panchina, a maggior ragione dopo il recupero di Walukiewicz, che potrebbe però riposare per un turno con la riproposizione al suo posto dell'ex capitano Ceppitelli, già visto in campo nel finale della sfida contro il Parma al Tardini. Nella logica di un turnover necessario, poi, spazio anche al rientro di Simeone tra i titolari, così come del rumeno Marin in cabina di regia.

SFIDA LATINA TRA NANDEZ E DE PAUL – Alle spalle del Cholito sarà riproposto il consueto tridente con Joao Pedro al centro (con il probabile ingresso di Gaston Pereiro nella ripresa per far rifiatare il numero 10 brasiliano), Sottil a sinistra e Nandez sull'altra fascia. In attesa del pieno recupero di Ounas, la sfida nella sfida in Cagliari-Udinese è certamente quella tra El Leon di Maldonado e l’argentino (nonché amico) Rodrigo De Paul, vero trascinatore dei bianconeri friulani. Entrambi molto appetiti sul mercato, con diversi rumors che ipotizzano una partenza tra gennaio e giugno 2021, domani saranno protagonisti di un duello che rappresenta la ciliegina su un match che potrebbe regalare spettacolo e gol. L'obiettivo principale in casa rossoblù, come richiesto anche prima della sfida del Tardini dallo stesso Di Francesco, è però quello di tornare a fare punti pesanti: troppi gli sprechi fin qui fatti registrare da Cragno e compagni, e soltanto una vittoria domani potrebbe rasserenare il tecnico abruzzese, ancora alla ricerca della quadra perfetta a livello di rendimento per il suo Cagliari.