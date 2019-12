Cagliari, con la Juventus emergenza al centro della difesa

Ceppitelli ancora ko, Pisacane squalificato per un turno e Walukiewicz, zero presenze in campionato come unico centrale a disposizione. Manca un giorno al ritrovo del Cagliari dopo le vacanze natalizie e Rolando Maran è pronto a sfogliare la margherita per capire chi schierare contro la Juventus al fianco dell’intoccabile Klavan al centro della difesa. Forse la gara peggiore dove fare esperimenti tattici, sia per la caratura dell’avversario che per la posta in gioco per i rossoblù, ora al sesto posto in classifica è attesi da un quartetto di gare tutt’altro che semplice: prima i campioni d’Italia in carica, successivamente il Milan di Pioli e Ibrahimovic per concludere il girone d’andata, iniziando il ritorno con la doppia trasferta lombarda contro Brescia e Inter. Tre gare esterne su quattro in un mese, contro avversari di prim’ordine. Un ottimo test – l’ennesimo, in verità – per capire, una volta di più, le vere ambizioni europee di questo Cagliari.

IPOTESI CACCIATORE CENTRALE – Tra le varie ipotesi per sostituire Pisacane, oltre al possibile recupero di capitan Ceppitelli, c’è anche quella di vedere Fabrizio Cacciatore al centro, con Faragò nel ruolo di terzino. Più difficile il passaggio al 3-4-1-2, soluzione che potrebbe permettere a Maran di inserire il giovane Walukiewicz, protetto ai lati da Klavan e lo stesso Cacciatore, con Nández e Pellegrini esterni di centrocampo, Cigarini e Rog al centro e il solito tridente offensivo in avanti. Probabile, poi, la convocazione di uno o entrambi i centrali titolari della Primavera di Max Canzi, ossia i 2001 Boccia e Carboni, tra i migliori in quel ruolo di tutto il campionato Primavera 1.