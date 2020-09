Cagliari, con la Roma le prove generali per la nuova Serie A

Cragno tra i pali, il nuovo acquisto Zappa a destra insieme a Walukiewicz e Pisacane al centro, con Lykogiannis sull'out sinistro. Poi il trio Nandez, Marin e Rog a centrocampo, alle spalle di Joao Pedro (a sinistra), Simeone (al centro) e l'ultimo arrivato, Sottil, a destra. Potrebbe essere questo l'undici titolare del Cagliari di Eusebio Di Francesco che questa sera alle 18 affronterà la Roma di Fonseca alla Sardegna Arena, nell'amichevole di lusso in vista della ripresa della Serie A. Per i rossoblù sarà la seconda gara di questo strano ritiro precampionato, dopo l'1-0 di otto giorni fa ad Aritzo contro l'Olbia di Max Canzi, che potrebbero nuovamente affrontare Joao Pedro e compagni nella settimana che si concluderà con il primo match ufficiale della stagione. Quella di stasera sarà sicuramente una gara importante per DiFra, che sfida il suo passato e la squadra che, dal punto di vista da allenatore, gli ha dato forse le maggiori soddisfazioni in carriera: l'impresa contro il Barcellona di Messi, insieme alla semifinale Champions contro il Liverpool. Senza dimenticare lo scudetto 2000-01 vinto da calciatore (seppur da comprimario) con i giallorossi allora guidati da Fabio Capello, con una maglia indossata per quattro stagioni.

IN ATTESA DEL MERCATO – Parlando di mercato, i nomi sul tavolo rossoblù sono tanti come confermato dallo stesso diesse Carta alla presentazione di Razvan Marin. Godin, Tripaldelli, Luvumbo: nomi che confermano una volontà di investire su giovani ed elementi di spessore, in attesa di novità sul fronte Nainggolan che potrebbero, però, arrivare soltanto negli ultimi giorni di mercato. A proposito di Roma, resta un velo di mistero sul nome di Federico Fazio, per giorni corteggiato dal Cagliari come rinforzo di esperienza per la difesa e, nelle ultime ore, passato in secondo piano per via dell'intrigo Godin. Domani il Comandante non sarebbe comunque stato del match, ma attenzione a definire tramontata anche questa pista, dopo il fallimento degli affari Czyborra e Juan Jesus.