Cagliari, con la Roma Nainggolan chiede spazio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

No, quella di domani non è una gara come le altre in casa Cagliari. Soprattutto per Radja Nainggolan, Robin Olsen e Luca Pellegrini: sono loro i tre grandi ex giallorossi attesi, per motivi diversi, al ritorno all'Olimpico che ha dato loro gioie e non solo. Tra chi vuole dimostrare che la cessione è stata un errore (Olsen) o che la fiducia dell'ambiente non è stata sufficiente (Pellegrini), assume particolare valore quello la posizione del belga di origini indonesiane, che tornerà nello stadio che lo ha visto protagonista per quattro stagioni e mezzo, concluse con la cessione all'Inter voluta dall'allora diesse romanista Monchi (come non manca di far notare il Ninja a ogni occasione). "Non so cosa aspettarmi, spero di non essere fischiato", ha confessato Nainggolan ai microfoni de La Repubblica nell'intervista pubblicata ieri. Lo scoprirà domani intorno alle 14, quando il Cagliari scenderà sul prato dell'Olimpico per il riscaldamento prepartita. Che, per inciso, Radja si aspetta di giocare dal primo minuto: l'infortunio al polpaccio è superato ed è tanta la voglia di rimettere la maglia da titolare. In quello che, come detto, è stato il suo stadio.

SPAZIO AL DOPPIO TREQUARTISTA? – Ora la palla passa nelle mani di Rolando Maran, che già in occasione di Cagliari-Hellas Verona aveva dovuto sfogliare la margherita a centrocampo, optando per il trio Nandez-Cigarini-Rog, con Castro sulla trequarti e Nainggolan e Ionita in panchina. Domani, però, il Ninja chiede spazio e qualcuno dovrà farglielo. Anche per questo una delle ipotesi in ballo è il 4-3-2-1 o "albero di natale", con il grande ex a dividere la trequarti con il Pata, alle spalle di Simeone unica punta. Oppure è pronta la staffetta Nainggolan-Castro, con la conseguente conferma di Joao Pedro: Maran, c'è da scommetterci, userà ogni momento a sua disposizione per ponderare il tutto e fare la scelta giusta, alla ricerca del quinto risultato utile consecutivo e, altro aspetto da non sottovalutare (a dimostrazione delle ambizioni del tecnico trentino), della terza vittoria esterna consecutiva.