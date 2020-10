Cagliari, contro il Bologna Ounas può sorpassare Sottil (a destra)

Un sorpasso british-style, anche se compiuto da un franco-algerino. "Ounas è cresciuto tantissimo, l’ho voluto e lo conoscevo. Ha fatto una partita di grande qualità e alza la qualità offensiva", ha detto Eusebio Di Francesco durante la conferenza stampa della vigilia di Bologna-Cagliari. Parole di stima che hanno fatto drizzare le orecchie ai cronisti collegati via pc, che hanno ripensato alla sfida di Coppa Italia andata in scena mercoledì contro la Cremonese, nella quale Adam Ounas è stato tra i più in vista nei rossoblù, nonostante un doloroso pestone alla caviglia rimediato a inizio secondo tempo, che ne ha limitato in qualche modo il rendimento nel resto di gara. Ciononostante DiFra non lo ha sostituito, facendogli mettere minuti nelle gambe e automaticamente dando il la a una sua candidatura a una maglia da titolare per la sfida del Dall'Ara, in programma questa sera alle 20.45, a scapito di Riccardo Sottil. Un ballottaggio bello e buono, con il tecnico rossoblù che dovrà scegliere se puntare sull'esperienza e sulla voglia di rivalutarsi da parte dell'ex Napoli o sulla continuità, dando quindi fiducia al figlio d'arte giunto in estate dalla Fiorentina, che contro il Crotone ha trovato il suo primo gol in Serie A. Chi la spunterà?

NANDEZ INTOCCABILE – Non sarà una decisione semplice per Di Francesco, che in ogni caso non rinuncerà a Nahitan Nandez: imprescindibile l'uruguaiano, vero trascinatore di questo Cagliari con corsa e grinta senza pari, in qualunque ruolo lo si schieri. Finora l'ex Boca ha giocato da esterno del tridente contro il Sassuolo, da mezzala contro la Lazio, prima di trovare collocazione "definitiva" come laterale destro nei tre dietro Simeone con Sottil in campo, a sinistra con l'ingresso di Ounas. Difficile, se non impossibile, che al momento attuale il Cagliari possa permettersi di rinunciare al Leon per schierare contemporaneamente Ounas e Sottil: magari più avanti, alla luce di logiche di turnover che potrebbero vedere Nandez andare a fare il mediano nel centrocampo a 2, dando respiro a uno tra Marin e Rog. Ma per ora sembra prematuro, con l'uruguaiano intoccabile e Ounas e Sottil a giocarsi una maglia da titolare, dando vita a un dualismo che, se vissuto con intelligenza, potrebbe essere una delle armi tattiche in più a disposizione di Di Francesco.