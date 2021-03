Cagliari, contro lo Spezia Semplici si affida di nuovo a Pavoletti

Dopo il ciclone Cristiano Ronaldo, il Cagliari di Leonardo Semplici continua la preparazione per l’importantissima sfida di sabato sera al Picco di La Spezia contro gli aquilotti di Vincenzo Italiano. Un vero e proprio scontro salvezza, vista la situazione di classifica delle due squadre, distanziate di soli 4 punti. In casa rossoblù c’è ottimismo soprattutto sul fronte rientri: dopo il turno di squalifica tornano a disposizione sia Lykogiannis che Pavoletti, che andranno così a formare nuovamente l’undici tipo scelto da Semplici: poca voglia di cambiare per il tecnico fiorentino, che vista la delicatezza del momento, ha scelto di puntare sui calciatori di maggiore esperienza. Spazio così al ritorno di Nandez sulla fascia destra: l’uruguaiano è stato tra i pochi a salvarsi nell’1-3 di domenica sera, ma contro lo Spezia Semplici si affida alla sua corsa e propulsione per mettere in difficoltà la difesa ligure, alle prese con un momento di calo dopo una serie negativa che dura da cinque turni.

PAVO, CHE GOL ALL'ANDATA – Sarà fondamentale il ritorno di Pavoletti, la cui fisicità è mancata e tanto contro la Juventus: nonostante la buona prova di Simeone, è facile ipotizzare che sia il livornese a partire dall’inizio sabato sera contro i ragazzi di Italiano in coppia con Joao Pedro. E proprio all’andata contro lo Spezia Pavoloso spezzò il digiuno di gol, con un magnifico colpo di tacco che lasciò di stucco Provedel e diede la prova definitiva del ritorno alla vita calcistica del livornese dopo il doppio infortunio al ginocchio sinistro. Per ora sono due le reti stagionali, ma con Semplici in panchina per Pavoletti è iniziato un nuovo campionato: soprattutto a lui e ai compagni di reparto Joao Pedro e Simeone si affida il Cagliari per continuare la corsa alla salvezza, che sabato vivrà l’ennesimo capitolo da batticuore di una stagione finora complicata.