Cagliari, Cossu: "C'è rammarico, dobbiamo dare di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta in casa del Verona, Andrea Cossu ha parlato in mixed zone: "Potevamo fare di più, ci abbiamo provato sino alla fine a raddrizzare la partita ma non ci siamo riusciti. C’è tanto rammarico, certamente sappiamo tutti di dovere dare di più. Andiamo avanti, sempre a testa alta e dando il massimo. Sta a noi trovare soluzioni alternative alla testa di Pavoletti. Cercheremo di lavorare di più durante la settimana, è l’unico modo per migliorare. Io? Mi alleno come gli altri, quando vengo chiamato in causa do tutto quello che ho dentro. Dobbiamo capire in fretta cosa non sta funzionando e trovare i rimedi. Non abbiamo paura, siamo pronti a prenderci le nostre responsabilità e aumentare gli sforzi per arrivare alla salvezza al più presto. Tutti uniti usciremo da questa situazione".