Cagliari, Cossu: "Walukiewicz colpo importantissimo. Nandez? Impossibile sbagliarsi"

Andrea Cossu, bandiera rossoblù e attuale componente dell’area tecnica, ha preso parte alla trasmissione “Il Cagliari in diretta” su Radiolina e Videolina. “Mi fa piacere stare al fianco di Pierluigi Carta, che conosco da tantissimi anni, sta facendo bene e ha tutte le carte in regola per fare una carriera importante. Ne approfitto anche per ringraziare tanto Marcello Carli, una persona speciale che mi ha aiutato ad entrare in questo ruolo. “Per noi è importante andare di persona a vedere all’opera i giocatori che ci interessano: dal vivo puoi renderti conto di qualche dettaglio che invece può sfuggire in video. Li seguiamo a lungo e vogliamo anche conoscerli dal punto di vista umano, prima di esprimere un giudizio definitivo. Noi ex giocatori del Cagliari cerchiamo di trasmettere ai nuovi arrivati il significato della maglia rossoblù”.

L’arrivo di Walukiewicz: "E' proprio il frutto del lavoro dell’area scouting, con a capo Riccardo Guffanti e che ha al suo interno Danilo Sancamillo. L’abbiamo visto prima in video, poi siamo andati a visionarlo dal vivo in Polonia: io tre volte, anche Daniele Conti una. È stato bravo il presidente Giulini a prenderlo al momento giusto perché più si andava avanti, più crescevano gli estimatori del giocatore. Penso che sia stato un colpo importantissimo in prospettiva”.

Nandez: “Lo conoscevo da diverso tempo, da appassionato di calcio uruguayano l’avevo visto giocare in Nazionale diverse volte. Quindi sono andato a vederlo a Madrid, nella finale di Libertadores tra Boca e River, dove è stato il migliore in campo, ha lottato su ogni pallone come fa adesso per noi ogni domenica. Impossibile sbagliarsi sul suo talento, sta migliorando tutti i giorni in allenamento”.