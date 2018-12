Cagliari, Cragno: "A Roma per la vittoria? Perché no?"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne de Il Messaggero arrivano le parole di Alessio Cragno, portiere del Cagliari, atteso protagonista del match del prossimo weekend in casa della Lazio: "Siamo carichi e motivati - afferma il fiesolano classe 1994 -, stiamo lavorando bene. La Lazio non vive un buon momento ma dobbiamo concentrarci su noi stessi. Sono convinto che mettendo la massima concentrazione unita all'impegno che non è mai mancato possiamo fare punti anche a Roma. Bottino pieno? Perché no. L'avversario più pericoloso? Immobile. Gli basta mezza occasione per punirti come Icardi e Higuain".