© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, ha parlato dopo la vittoria ottenuta contro il Genoa: "Aspettavamo da tempo questa vittoria ed è arrivata al momento giusto, dato che sabato scorso non avevamo giocato una delle nostre migliori partite. Sapevamo che quello di Roma era solo un episodio, oggi abbiamo avuto la riprova che se affrontiamo le partite col piglio giusto è difficile per tutti batterci. Sono tre punti importantissimi, ci permettono di allungare il vantaggio sulla zona retrocessione e andare a Udine più tranquilli per cercare di fare altri punti e chiudere bene l’anno. La classifica? Tutto sommato credo che alla fine la classifica non menta. Inutile stare a rammaricarsi per i punti persi per strada, cerchiamo di recuperarli durante il girone di ritorno", le parole riportate dal sito ufficiale del club.