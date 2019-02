Cagliari, Cragno: "Avanti su questa strada, ora sotto con l'Inter"

Fonte: Cagliaricalcio.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

grandissima parata su Quagliarella, una seconda su Jankto subito dopo; ma su quel rigore dello stesso Quagliarella, Alessio Cragno non è riuscito ad arrivare, nonostante ne avesse intuito la direzione. “Avevo visto i suoi ultimi rigori, sapevo che avrebbe tirato lì. Purtroppo ha calciato teso e forte, era imparabile. Quando indovini la traiettoria del tiro, dispiace davvero non prenderlo”.

“La squadra ha dato il massimo, ha lottato su ogni pallone. Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire in alcuni momenti, la Sampdoria ha giocatori di grande qualità e quando accelera ti può mettere in difficoltà. Però avevamo preparato bene la partita, ci siamo difesi da squadra, con la massima attenzione. Peccato, non è bastato”.

“Venivamo da un periodo non facile, la vittoria di sabato contro il Parma ha dato morale. Oggi non sono arrivati i punti purtroppo, ma abbiamo dato continuità alle nostre prestazioni. Dobbiamo continuare così, con questa concentrazione, in ogni partita. Le assenze ci sono, ma non devono costituire un alibi. Siamo un gruppo unito e compatto, chiunque gioca riesce a dare il suo contributo. Riusciremo a centrare il nostro traguardo. L'Inter? Ci attende una partita importante, ma ci servono punti, non possiamo permetterci altri passi falsi. Quindi non guardiamo al nome dell’avversario: oggi siamo venuti qui a Genova e abbiamo fornito un’ottima prestazione, vogliamo ripeterla venerdì, con la differenza magari di ottenere un risultato positivo”.