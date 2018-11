Cagliari, Cragno: "Col Torino eravamo scossi per l'infortunio di Castro"

© foto di Federico De Luca

"A Cagliari ho tutto quello che cercavo”. Momento d'oro per Alessio Cragno, grande protagonista con i colori rossoblù. Il portiere del Cagliari ha parlato al Corriere dello Sport della partita col Torino: "Il vento ci ha frenati, impedendoci di giocare come sappiamo. Tutti però abbiamo dato qualcosa di più a livello difensivo. L’importante è aver portato a casa un risultato positivo. Eravamo scossi per l’infortunio di Castro. Un grande dispiace per noi, al di là dell’aspetto tecnico e tattico. È uno di noi, avremmo voluto dedicargli una vittoria. Ci riproviamo a Frosinone”.