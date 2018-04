Cagliari, Cragno: "Contro l'Inter per portare a casa il massimo"

© foto di Federico Gaetano

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l'Inter: "Come vivo questa partita contro una squadra che non segna da tre gare? Con lo stesso stato d'animo di sempre (sorride, ndr). L'Inter è una grande squadra, ha campioni e la concentrazione deve essere massima: loro puniscono alla minima disattenzione. Salvezza? Noi dobbiamo cercare di portare a casa il massimo in ogni partita, non possiamo permetterci di fare calcoli. Scenderemo in campo per portare a casa il massimo dei punti".