Cagliari, Cragno: "L'Europeo nel 2021 mi dà la possibilità di puntare all'azzurro"

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, ha parlato al Corriere dello Sport ripartendo dal possibile ritorno in campo: "Da quando sono rientrato in gruppo sono passati due mesi e non sono nemmeno riuscito a riprendere a causa dello stop. Ho tantissima voglia, aspetto il momento di tornare da dieci mesi. Per i portieri questa pausa è stata più complicata, rischi di perdere la percezione del gioco che invece è fondamentale. La squadra ha tanta voglia di ricominciare, avremo voglia e determinazione". Poi parlando degli obiettivi futuri: "Il rinvio dell'Europeo mi permette di avere più tempo per riprendermi. Diciamo che da questo punto di vista lo spostamento in avanti è stato positivo". Infine sul proprio futuro: "Non sono ancora riuscito a far vedere chi sono in questa stagione, per me ora è importante essere qui a Cagliari e fare del mio meglio".