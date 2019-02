© foto di Federico Gaetano

Alessio Cragno è legato a doppio filo alla città di Cagliari: il portiere rossoblu, legato al club sardo fino al 2022, nel capoluogo dell'isola ha anche casa e moglie. Nonostante ciò, spiega la Gazzetta dello Sport, Cragno è portiere che fa gola: in Spagna, ma anche in Italia, dove la Roma potrebbe puntare su di lui a giugno e anche l'Inter da tempo è sulle sue tracce. Lui, però, non ha intenzione di lasciare Cagliari per fare il secondo portiere.