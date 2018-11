© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "La convocazione in Nazionale è stata una cosa meravigliosa che non mi aspettavo arrivasse così presto. Valore di mercato in aumento? Non ci penso proprio. Non ho nemmeno il tempo di pensarci. Sto troppo bene al Cagliari, sono legato a questo club e voglio fare bene qui".