Cagliari, Cragno: "Prestazioni ok ma potevamo fare di più"

Intervenuto ai microfoni dei cronisti, il portiere del Cagliari Alessio Cragno ha parlato anche della gara giocata nel recente passato contro il Parma. Queste le sue dichiarazioni: "Ho portato un punto contro la Sampdoria? Il punto è di tutta la squadra, e penso sia stato meritato. I risultati non ci hanno dato sempre ragione, ma le prestazioni ci sono. Contro l'Inter abbiamo commesso degli errori, mentre con il Parma e la Sampdoria potevamo fare qualche punto in più. La Nazionale? Io ora penso a far bene qui, se arriva la chiamata sarò felice. Il gol preso a Parma? Si tratta di un errore collettivo, non solo mio e di Romagna". A riportarlo è ParmaLive.com.