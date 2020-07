Cagliari, Cragno: "Proibitivo tener testa all'Atalanta, specie in 10. Ma l'abbiamo fatto"

Intervistato dal sito ufficiale del club Alessio Cragno ha parlato della sconfitta subita per mano dell'Atalanta elogiando la prestazione dei suoi compagni: "Abbiamo fatto una prestazione da squadra, non è semplice per nessuno giocare contro l'Atalanta, la squadra forse più in forma del momento, farlo in inferiorità numerica per 60' è ancora più proibitivo. Abbiamo dimostrato di essere forti come collettivo, ci siamo costruiti le occasioni per pareggiare, credo che oggi il Cagliari si porti a casa molti appunti positivi. - continua il portiere del Cagliari parlando di se stesso - Sto crescendo, credo sia sempre una questione di condizione fisica. Purtroppo, tra infortunio della scorsa estate e lockdown, ho saltato 8 mesi sui 10 di questa lunga stagione. Più giochi e più trovi le sensazioni migliori, che chiaramente mi mancavano".