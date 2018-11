Cagliari, Cragno: "Qui sto benissimo. Ho tutto quello che cercavo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella sua intervista al Corriere dello Sport il portiere del Cagliari, Alessio Cragno, ha parlato anche di mercato: "Non so quanto valgo e non mi interessa. Non so neanche quanto sia costato il mio cartellino al presidente Giulini. È il mercato a fare il prezzo. Io penso a giocare. La Fiorentina nel mio futuro? Chi lo sa. È la squadra della mia città, che seguivo da bambino in Curva Fiesole. La mia famiglia e i miei amici sono tutti tifosi viola. Ma a Cagliari ho tutto quello che cercavo".