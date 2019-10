© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Vederci così in alto è una grande soddisfazione, una sensazione bellissima, un po' dispiace non poter essere lì a combattere con i miei compagni: faccio i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo". Il portiere del Cagliari, Alessio Cragno, ha parlato a L'Unione Sarda commentando la stagione disputata fin qui dalla squadra. "Olsen? Sta facendo molto bene - prosegue il portiere - le sue qualità si conoscevano e ha una grande esperienza internazionale, sono contento che stia dando una mano alla squadra. Vedere Faragò rientrare e segnare è stato bellissimo, se lo merita come ragazzo e come giocatore".

Sul possibile rientro in campo, Cragno sottolinea: "Se ne parlerà da gennaio, adesso penso alla riabilitazione a Villa Stuart e poi, il prima possibile, a Cagliari. I miei compagni devono continuare così, con questo entusiasmo, giocando da squadra, per raggiungere lo stesso obiettivo"